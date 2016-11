Florian Silbereisens Liebeserklärung an Helene Fischer :  «Die Allerschönste ist mit mir»

Grosse Gefühle und kullernde Tränchen: Helene Fischer (32, «Atemlos») und Florian Silbereisen (35) sind das Traumpaar der Schlagerszene. Ihr Privatleben hüten sie auch nach acht Jahren Beziehung wie einen Schatz und heizen so auch immer mal wieder Trennungsgerüchte an.

Bewegende Dankesrede

Nichtsdestotrotz zeigten sie sich an der 68. Bambi-Verleihung vom letzten Donnerstag in Berlin so innig und verliebt wie selten. Als der Sänger und Moderator den Bambi in der Kategorie Fernsehen entgegennahm, bedankte er sich mit einer bewegenden Dankesrede: «Hier sind heute so viele schöne Frauen. Verzeihen Sie mir aber, wenn die allerschönste hier mit mir im Saal ist.» Seiner Liebsten, sichtlich verlegen und gerührt ob Silbereisens Worten, liefen die Tränchen herunter. Nachdem er die Bühne verlassen hatte, gab Fischer ihm einen zärtlichen Kuss.

Auch das Gesicht scheint runder

Doch nicht nur so viel Liebe in der Öffentlichkeit überraschte. Das Bäuchlein der Schlagerkönigin war sichtlich gewölbt. Obwohl Schleifen an ihrem körperbetonten Kleid den Bauch umspielten, war es deutlich zu sehen – bei der sonst durchtrainierten Sängerin ein auffallendes Bild. Auch ihr Gesicht scheint runder und die Haare sind nicht mehr so stark gefärbt, was ebenfalls auf Zuwachs hinweisen kann. Noch dementiert ihr Management eine Schwangerschaft. Die Fans des Paares sind sich einig: Ein Baby für das erfolgreichste Schlagerpaar wäre für alle das schönste Weihnachtsgeschenk.