Festivalbilanz :  Mahdi Fleifel gewinnt Hauptpreis der Winterthurer Kurzfilmtage

«A Man Returned» begleitet den jungen Reda, der drei Jahre lang vergeblich versucht hat, in Europa als Flüchtling anerkannt zu werden, zurück ins grösste palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon, Ain El-Helweh. Der Film hat bereits den Silbernen Bären an der Berlinale gewonnen.

Den Förderpreis in Höhe von 10'000 Franken vergab die Jury an «NO'I» (Belgien/Vietnam) von Aline Magrez. Den Preis für den besten Schweizer Film (10'000 Franken) gewann Léonard Kohli aus La Chaux-de-Fonds, den Schweizer Kamerapreis (11'500 Franken) Laurence Bonvin aus Sitten. Und der ZKB Publikumspreis im Wert von 10'000 Franken ging an den Solothurner Dennis Stauffer und Norbert Kottman aus Sursee.

Lobende Erwähnungen gabs für «En La Boca» des Luzerners Matteo Gariglio und für die schweizerisch-serbische Koproduktion «Rakijada» von Nikola Ilic.

Bereits am Donnerstag wurde im Rahmen des Schweizer Filmschulentags der Preis für den besten Schweizer Schulfilm im Wert von 5000 Franken verliehen. Dieser ging an «Millimeterle» von Pascal Reinmann, Student an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Die Jugendjury vergab den mit 500 Franken dotierten Jugendfilmpreis an «Mother Knows Best» des Schweden Mikael Bundsen. (SDA)