Festival 19.-23.10. Spoken-Word-Szene trifft sich zum zweiten Mal in Luzern

LUZERN - LU - Während fünf Tagen gilt in Luzern das gesprochene Wort: Vom 19. bis am 23. Oktober treffen sich Akteure der Spoken-Word-Szene und feiern die Bühnenliteratur. Am Festival woerdz treten über 40 regionale, nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler auf.