ESC-Sänger Sebalter :  Liebes-Aus mit seiner Ilenia

Im Jahr 2014 kam Sebalter (31) nach einer kurzen Trennung wieder mit seiner grossen Liebe Ilenia (27) zusammen, mit der er schon einmal zwei Jahre lang liiert war. «Mit ihr alles wieder zu erleben, ist wunderschön», schwärmte er damals gegenüber BLICK. Jetzt ist alles aus. Von Ilenia hat er sich getrennt, hat bereits eine neue Liebe und lebt mit ihr in Locarno.

Auch seinen Job als Vollzeit-Anwalt hat er an den Nagel gehängt. Nun will er sich wieder ganz der Musik widmen. Erfolg damit hatte er schon einmal. 2014 vertrat er die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) und landete mit Geige, Stimme und Pfeifen auf dem 13. Platz. Sein zweites Album heisst «Awakening» und erscheint am 20. Januar. Auch da soll alles neu sein.