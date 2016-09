Eliane Müller hat in den USA heimlich studiert :  Schön schlau

Ab Januar war Eliane Müller (26) an der Universität von Blacksburg im Staat Virginia eingeschrieben und lebte mit zwei Kommilitoninnen aus der Schweiz in einer WG. «Das war toll, ich habe mich gefühlt wie bei «Harry Potter». Blacksburg ist eine richtige Studentenstadt, auf 30'000 Einwohner kommen ebenso viele Studenten», sagt die Siegerin von «Die grössten Schweizer Talente 2012» über ihr halbes Jahr an der US-Ostküste.

Bib­liothek statt Partys

Doch für ausschweifende Partys blieb keine Zeit. «Es war knüppelhart, die Anforderungen waren sehr hoch. Ich habe oft das ganze Wochenende in der Bib­liothek verbracht», so Müller.

Abwechslung gab es nur, wenn sich Besuch aus der Schweiz ankündigte. Einmal kam die Mutter auf Visite, und im März reiste die Sängerin mit ihrem Luzerner Freund Markus Peter (35) für ein paar Tage nach New York und nach Nashville. «Diese Besuche waren wunderbar. Ich hätte niemals gedacht, dass ich meine Liebsten so sehr vermissen würde», sagt Müller.

Zu Beginn des Auslandsemesters habe sie gedacht, für ihren Freund werde es schwieriger, weil er zurückblieb und sie dagegen so viel Neues erlebte. «Doch schliesslich war ich es, die dauernd den Kontakt zur Schweiz gesucht hat.»

Reichlich Stoff für neue Lieder

Mit Skype-Anrufen konnte die Luzernerin ihre Sehnsucht stillen – und ihre Gefühle boten reichlich Stoff für neue Lieder. «Gut möglich, dass sich der eine oder andere Song ums Thema Heimweh drehen wird», sagt sie augenzwinkernd.

Ihr neues Album ist für den Spätsommer 2017 geplant, live zu sehen ist Eliane zum nächsten Mal am 20. und 21. Dezember im Stadtkeller Luzern. Ansonsten ist nochmals büffeln angesagt: Mitte September tritt Eliane ihr letztes Semester an der Uni Lugano an.