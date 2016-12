Über 1150 Teilnehmer Ein Skigebiet voller Samichläuse

VERBIER - VS - Mehr als 1150 Samichläuse haben am Samstag die Ski angeschnallt und sich auf die Pisten von Verbier VS begeben. Die verkleideten Männer, Frauen und Kinder nahmen an einer Werbeaktion des Skigebietes teil, angelockt durch einen Gratis-Tagespass und traumhaftes Wetter.