Ehrliche Finderin Frau findet 50'000 Franken und übergibt sie der Polizei

BASEL - BS - Eine junge Frau hat am Dienstagabend in Basel einen Umschlag mit 50'000 Franken gefunden. Sie brachte den Fund am Mittwoch zur Polizei. Ihre Ehrlichkeit wird mit einem stattlichen Finderlohn honoriert.