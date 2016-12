«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»-Star wird mit 66 wieder Vater :  Ein Baby für den Prinzen!

Ein kleiner Prinz für den berühmten Weihnachtsprinzen! Pavel Travnicek (66) wird wieder Vater. Am 26. Dezember soll der Bub auf die Welt kommen. Der Schauspieler und seine Frau Monika (30) freuen sich riesig: «Er ist unser Weihnachtsgeschenk!»

Die Festtage sind Pavel Travniceks Hochsaison. Dann läuft «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», in dem er den Märchenprinzen spielt, fast täglich im Fernsehen. Dieses Jahr wird der beliebte Weihnachtsfilm total 13 Mal ausgestrahlt. Es sei reiner Zufall, dass die Geburt seines Sohns auf die Festtage falle, sagt Travnicek. Sein hohes Alter als Vater stört den 66-Jährigen nicht – im Gegenteil: «Ich bin heute wesentlich reifer als bei meinem ersten Kind.» Der Tscheche hat bereits drei Scheidungen hinter sich und ist schon Vater eines 30-jährigen Sohns.

Die Schicksale hinter dem Erfolgsfilm

Aber nicht für alle «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»-Stars nahm das Märchen ein so glückliches Ende. Die Aschenbrödel-Darstellerin Libuse Safrankova hat Lungenkrebs und musste sich vor zwei Jahren einen Teil der Lunge entfernen lassen. Der König Rolf Hoppe (86) konnte nie mehr an den Erfolg des tschechischen Märchen-Klassikers von 1973 anknüpfen und soll angefangen haben zu trinken. Königin-Darstellerin Karin Lesch (81) leidet an Depressionen und zog sich bereits in den 70er-Jahren aus dem Filmgeschäft zurück. Ein bitteres Ende nahm es auch für die böse Stiefmutter, gespielt von Carola Braunbock (†54): Sie starb 1978 einsam in Ostberlin an Krebs.