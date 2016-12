Doppel-Platin für den Alpentainer :  Der hats Trauffer!

Er wusste nichts davon: Bei seinem Auftritt am letzten Freitag im Solothurner Kofmehl wurde Hitparadenstürmer Trauffer (37) mit Doppel-Platin überrascht. Damit konnte der Berner Oberländer sein Album «Heiterefahne» inklusive der kürzlich erschienenen Gletscher-Edition über 60'000 Mal verkaufen. «Es ist einfach unfassbar! Nur noch krass, was für eine Welle ich mit meinem Volks-Jazzpunk-Ländler-Heavy-Metal lostrete», so der Musiker ganz euphorisiert. Und die Verkaufszahlen sind wirklich rekordverdächtig. Nach nur vier Tagen holte Trauffer mit seiner neusten CD Gold für 15'000 verkaufte Einheiten, nach 14 Wochen war es Platin.

«Meinen Fans. Ich kann ihnen für ihre Treue nicht genug danken»

Nun konnte er diese Auszeichnung verdoppeln. Im Moment seines bisher grössten Erfolges vergass der Musiker und Unternehmer nicht, wem er diesen zu verdanken hat: «Meinen Fans. Ich kann ihnen für ihre Treue nicht genug danken. Und ohne meine Crew, die Band und das Management wäre das alles nicht möglich. Ihr seid alle grossartig!», schrie er ins Publikum. Trauffer ist auch live der Schweizer Pop-Überflieger des Jahres. Mehr als 55'000 Fans werden ihm am Ende seiner Tour zugejubelt haben. «Heiterefahne» noch mal!