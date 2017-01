Die Mainau-Gräfin heiratet ihren Koch :  Ein Strauss voller Liebe

Diese Braut rockt: Mit ihrem Liebsten, dem Koch Stefan Dedek (27), feierte Diana Gräfin Bernadotte (34) vorgestern eine etwas andere Hochzeit auf der Insel Mainau. Die jüngste Tochter von Lennart Graf Bernadotte (1909–2004) fuhr in einer elf Meter langen Stretch-Limousine vor dem Familienschloss der Familie vor, über dem seidenen Brautkleid trug sie einen schwarzen Mantel: «Ich mag Punk, Gothic und Mittelalterfeste!»

Der 13. ist der Glückstag der Braut

Die Gräfin hatte unbedingt an einem Freitag, dem 13. heiraten wollen. Die 13 sei ihre Glückszahl. Passend zum Motto der Feier, «Classic meets Rock», zierte der Bräutigam seinen Smoking mit einem Einstecktuch, das aufgedruckte Totenköpfe zeigte. Die Braut, von Beruf Modistin, brillierte mit einem Gebinde aus glitzernden Steinen. Nicht nur die Liebe soll ewig halten: «Ich wollte einen Brautstrauss, der nicht kaputtgeht», erklärte sie. «Ich werde ihn behalten.» Um nicht ganz mit der Tradition zu brechen, warf sie ein kleineres Exemplar unter die unverheirateten Damen auf der Blumeninsel.

Die Adlige steht auf Bürgerliche

Es ist nicht die erste Hochzeit der Gräfin. Bis 2007 war sie mit einem Schornsteinfegermeister verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Ihren Neuen lernte sie beim Bowling in Konstanz (D) kennen. Er will weiter als Koch auf der Ausflugsinsel arbeiten, er bleibe «ein Bürgerlicher, der in den Adel eingeheiratet hat». Die Gräfin ist die Grosscousine von Kronprinzessin Victoria von Schweden (39), ihr Vater Lennart stammt vom schwedischen Königshaus ab. Auch der hatte sich als junger Mann in eine Bürgerliche verliebt, die er 1932 heiratete. Um der Liebe willen verzichtete er auf die Thronfolge. Auch Lennart und seine Familie – er hat neun Kinder aus zwei Ehen – fanden ihr Glück auf der Blumeninsel Mainau.