Deutscher Schlagerstar empfängt Schweizer Jodelprinzessin :  Melanie macht Helene atemlos

Riesige Ehre für Melanie Oesch (29). Die Berner Jodelprinzessin ist Stargast in Helene Fischers (32) grosser Weihnachtsshow. Darin singt sie eine Jodelversion von Fischers Megahit «Atemlos» – begleitet von 24 Alphornbläsern aus der Schweiz.

Die Aufzeichnung der Sendung, die am 25. Dezember, 20.05 Uhr, auf SRF 1, ausgestrahlt wird, hat bereits stattgefunden. «Die Stimmung vor den 10'000 Fans in der Halle in Düsseldorf war fantastisch», sagt Oesch. Und schwärmt: «Helene ist der herzlichste Mensch, den man sich vorstellen kann.» Sie sei überhaupt nicht abgehoben. «Helene ist einfach nur wunderbar!»

Fischers Sendung gehört zu den TV-Highlights der Festtage. Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden zuschauen, wenn die Sängerin ihre Gäste empfängt. «Dieser Auftritt ist der wohl grösste meiner Karriere», freut sich Melanie Oesch.