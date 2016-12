Der Erfinder des Schweizer People-Journalismus feiert :  Mister People

Er hat die Missen in die Badewanne gesetzt und Politiker in der Wohnstube ablichten lassen: Peter Rothenbühler (68) gilt als Erfinder des Schweizer People-Journalismus. Als Chefredaktor der «Schweizer Illustrierten» zeigte er in den 80er-Jahren die Berühmten des Landes so, wie man sie noch nie gesehen hatte – ganz privat.

Jetzt gewährt Rothenbühler selber Einblick in seine 45-jährige Karriere. Gestern feierte er die Vernissage seiner Autobiografie «Frösche küssen – Kröten schlucken». In «The Studio» des Ringier-Pressehauses feierten prominente Gäste wie Paola Felix (66) oder Maria Walliser (53) mit ihm. «Maria war zehnmal mein bestes Titelbild», erinnert sich Rothenbühler. «Mir hätte eine kleinere Meldung jeweils auch gereicht», so die Ex-Skirennfahrerin bescheiden. «Aber Peter hatte eine einfühlsame und humorvolle Art. Damit hat er mich überzeugt.»