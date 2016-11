Der Bachelor schmeisst Laura nach einer heissen Nacht raus :  Schleck und weg!

Liebe tut weh. Die Tessinerin Laura (28) hatte sich bisher als Favoritin gehandelt, verglich sich selbst mit einem Ferrari und die Konkurrenz mit einem Fiat. Heute Abend holte Bachelor Janosch Nietlispach (28) sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Das endete im Tränenmeer.

Der Schmuckdesignerin erklärte er: «Mein Herz- und Bauchgefühl hat sich in den letzten paar Tagen verändert.» Sie sei «wundervoll, sexy und all das, was sich ein Mann nur wünschen könne. «Ich verstehe meine Gefühle im Moment selbst nicht, aber die letzte Rose geht heute an Arina.»

In Schockstarre sagte Laura erst gar nichts. Dann brachte sie nur ein «Neiiin» heraus, grinste verlegen. Doch die Tränen verrieten ihre wahren Gefühle. Dass sie im Halbfinale schon das Feld räumen müsste, hatte sie nicht erwartet. Dabei war sie es, die Janosch erst abgewiesen hat. «In einer Beziehung hat jeder sein eigenes Leben», sagte sie ihm am Lagerfeuer. «Ich will mein Leben nicht mit dir teilen. Ich will es verdoppeln.» Doch Janosch hatte nur eines gehört: eigenes Leben. Das hat Laura nun zurück.

Im Finale sind somit die besten Freundinnen Vesna und Kristina sowie Studentin Arina. (meg)