Comedian bereit für TV-Quizshow :  Marco Rima spielt für die Schweiz

Grosser Auftritt für Marco Rima (55). Der Starkomiker wird heute um 20.15 Uhr vor Millionen TV-Zuschauern versuchen, die Ehre der Schweiz in Sachen Intelligenz zu retten. Rima tritt im Eurovision-Quiz «Spiel für dein Land» gegen andere Prominente aus Deutschland und Österreich an.

Wilde Vorbereitung

«Ich habe mich wie wild vorbereitet», sagt Rima zu BLICK. Er habe Landkarten studiert, Städtenamen auswendig gelernt und «allerlei sonstiges Allgemeinwissen wieder aufgewärmt». Der Comedian verspricht: «Ich werde meinem Land bestimmt keine Schande bereiten!»

In Rimas Team befinden sich noch Schauspielerin Regula Grauwiller (45) und Starkoch Ivo Adam (39). Man hofft, dass die drei Stars den Pokal wieder in die Schweiz holen können. In der letzten Ausgabe verloren DJ Bobo (48), Christa Rigozzi (33) und Beni Thurnheer (67) nämlich haushoch gegen Österreich. Wie drücken jedenfalls die Daumen!