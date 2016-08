Carmen Bründler (23) schafft es in die «Sports Illustrated» :  Von Näfels nach New York

Sie gehört zu den schönsten Frauen der Schweiz. Und wird bald ganz Amerika verzaubern. Carmen Bründler (23) ist vom US-Magazin «Sports Illustrated» als neues Supermodel für die Swimsuit-Ausgabe 2017 gecastet worden. «Ich bin sehr stolz, dass ausgerechnet ich ausgewählt wurde», sagt die ehemalige KV-Lehrtochter aus Näfels GL. «Sports Illustrated» sei eine der wichtigsten Model-­Publikationen weltweit.

Carmen Bründler räkelte sich in der Vergangenheit schon für die Kampagnen von Coca-Cola, Kiko Milano und Schwarzkopf vor der Kamera. Ihre Shootings führten sie an so exotische Orte wie Barbados, Mauritius, Sri Lanka oder auf die Britischen Jungferninseln. Am häufigsten aber reist Bründler nach New York, «dem Zentrum der Model-Industrie», wie die 1,70 Meter grosse Glarnerin erklärt.

Allein in diesem Jahr sass sie schon 46-mal im Flugzeug. Ihre Karriere verdankt Carmen gleich zwei Zufällen: Mit 16 wurde sie beim Shoppen in Zürich von der Inhaberin der Agentur Scout Model entdeckt. Nach der Lehre bei der Suva ging sie für einen Sprachkurs nach England, wo sie erneut von einem Model­scout auf der Strasse angesprochen wurde. Nach diesem Treffen wurde ihre Karriere auch international lanciert. «Ich hatte bisher ziemlich viel Glück», sagt Bründler lachend. Ihre Eltern seien über die Berufswahl anfänglich nicht begeistert gewesen. «Sie machten sich Sorgen. Zu modeln ist in der Schweiz ja nicht so verbreitet.» Ihre Eltern hätten sie trotzdem voll unterstützt.

Ihr neuer Job katapultiert Carmen Bründler nun in den Model-Olymp – bereits Superstars wie Bar Refaeli (31), Heidi Klum (43) und Irina Shayk (30) zeigten sich für «Sports Illustrated» von ihrer verführerischsten Seite.