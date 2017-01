Carl Gustaf und Silvia auf Schweiz-Besuch :  Der König von SCHNEEden

Sie lieben den Schnee – und die Schweiz: König Carl XVI. Gustaf von Schweden (70) und seine Gattin, Königin Silvia (73), überraschen mit einem Instagram-Schnappschuss aus den Schweizer Alpen, wie unter dem Foto steht. «Das Bild ist von der heutigen Wanderung», heisst es weiter. Es ist das erste Bild der Königin, seit sie an ihrem Geburtstag, dem 23. Dezember, wegen Schwindelattacken und einer schweren Erkältung die Nacht im Spital verbringen musste. Offensichtlich hat sie sich wieder ganz erholt und geniesst jetzt die gesunde Luft in unseren Bergen. Dick und warm eingepackt – der König stilecht in der Jacke eines Schweizer Herstellers.

Wo genau die schwedischen Royals durch den Schnee stapfen, ist naheliegend. Sie besitzen in Klosters GR seit Jahren ein Ferienhaus und sind dort als diskrete Gäste bekannt. Letzten Winter sorgte Königin Silvia für Schlagzeilen. Sie stürzte beim Skifahren und musste mit einer gebrochenen Schulter ins Krankenhaus in Davos GR eingeliefert werden. Ein gemütlicher Spaziergang ist darum jetzt bestimmt empfehlenswerter als eine Skitour. Wir wünschen dem Königspaar weiterhin gute Gesundheit und viel Spass im Schweizer Schnee.