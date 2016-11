Gansabhauet in Sursee LU: Nach drei Schlägenfallen die Gänse

Brauchtum Nach drei Schlägen fielen in Sursee die Gänse

SURSEE - LU - Am Gansabhauet ist am Freitag in Sursee zwei toten, aufgehängten Gänsen der Kopf vom Rumpf geschlagen worden. In beiden Durchgängen waren drei Hiebe nötig. Bei trockenem Wetter wohnten 4000 Personen dem Spektakel bei.