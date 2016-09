Brangelina-Scheidung wird schmutzig :  Jetzt schlägt der «Rabenvater» zurück

Brad Pitt (52) wollte die Scheidung von Angelina Jolie (41) «wie Erwachsene» handhaben. Das sagt eine Quelle, die dem Superstar nahe steht, dem Portal «TMZ». Der Schauspieler habe die ganze Sache möglichst ohne viel Wind über die Bühne bringen wollen - den Kindern zuliebe. Es kam alles ganz anders.

Pitt sei ein schlechter Vater, sickerte es rasch aus dem Angelina-Lager an die Öffentlichkeit. Der Hollywood-Beau treibe sich an Partys herum. Habe ein Aggressionproblem, angetrieben von Alkohol und Cannabis.

Pitt hat Angst vor Paparazzis

Behauptungen, die der «Rabenvater» laut «TMZ» nicht auf sich sitzen lassen will. «Brad ist wütend auf Angelina», sagt die Quelle dem Portal. Denn: Wegen Jolies offensiver Kommunikation hänge nun ein Preisschild an jedem Familienmitglied. Überall schleichen Paparazzi um das Anwesen des Superstars. «Sie hat die Hölle entfesselt», heisst es aus dem Umfeld des Schauspielers. Fazit: Es sei Jolie, welche die Kinder in Gefahr bringe – nicht «Rabenvater» Pitt.

Inzwischen haben sich die beiden Superstars ebenfalls zu Wort gemeldet. Gegenüber «People» halten beide fest, dass es ihnen vor allem um das Wohl der Kinder geht. «Ich bin sehr traurig darüber, doch was jetzt am meisten zählt, ist das Wohlergehen unserer Kinder» sagt Pitt. «Ich bitte die Presse darum, dass sie ihnen den Platz geben, den sie während dieser schweren Zeit verdienen.» Mit der Bitte bestätigt der «Troja»-Star seine Sorgen über Paparazzi-Attacken. Auch für Jolie zählt vor allem eines: «Die Entscheidung ist für das Wohl der Familie gefallen.» Auch sie bittet um das Einhalten der Privatsphäre. (sac/klm)