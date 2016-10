Blackface-Witz bei «Happy Day :  «Kurt Felix hätte das nie gemacht»

Das war wohl nicht im Sinne des Erfinders. Der grosse Entertainer Kurt Felix († 71) kreierte die Unterhaltungsshow «Verstehen Sie Spass?». 1980 wurde sie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Die Idee, mit einem Lockvogel einen Prominenten hereinzulegen, wurde auch letzten Samstag in der SRF-Sendung «Happy Day» angewendet. Der «Verstehen Sie Spass?»-Moderator Guido Cantz (45) schockierte Moderator Röbi Koller (58) als schwarzer Südafrikaner, erwartet wurde ein weisser.

Dieser Sketch, den Schauspieler Urs Althaus (60) «menschenverachtend» findet, Humorist Frank Baumann (59) hingegen «saugut», sorgt noch immer für heftige Diskussionen.

Einer ärgert sich besonders, der Walliser Hotelier Art Furrer (79). Er hat in fast 20 Sketches den «Verstehen Sie Spass?»-Lockvogel gespielt. Was er am Samstag sah, empört ihn. «Kurt Felix hätte das nie gemacht», sagt er. «Der Sketch ist plump.» Zudem mit fast acht Minuten Länge total übertrieben, meint Furrer.

«Kurt war ein Meister des Timings. Bei ihm stand nie jemand komisch oder zu lange herum. Am Samstag aber schon.» Furrer findet: «Röbi ist viel zu gut für eine solche Verarschung.»

Werner Kimmig (68), «Verstehen Sie Spass?»-Produzent der ersten Stunde, findet für den vermeintlichen Afrikaner andere Worte. «Aus einem blonden Guido Cantz einen perfekten Lockvogel zu machen, geht eigentlich nicht anders. Die Leistung des Maskenbildners ist grossartig.» Er würde sich in der Debatte, ob der Sketch rassistisch oder humoristisch sei, Röbi Koller anschliessen, der dazu meint: «Ihn mit Rassismus in Verbindung zu bringen, ist absoluter Quatsch.»

Dass ein bisschen Spass sein muss, meint auch Schlagersänger Roberto Blanco (79). «Ich denke, dass man sich solche Themen nicht allzu nahe gehen lassen darf. Mich stört es nicht. Speziell dann nicht, wenn es ihm Rahmen der Kunst geschieht.»

Fitnessexperte Dave Dollé (47) schliesst sich dem an: «Ich finde den Sketch zwar nicht wahnsinnig lustig, aber auch nicht rassistisch. Ich sehe das Ganze nicht so eng. Man hat sich ja nicht über dunkelhäutige Menschen an sich lustig gemacht, sondern über Röbi Koller.»

Die amtierende Miss Earth Schweiz, Manuela Oppikofer (25), räumt ein, dass sich Röbi Koller mit seiner Aussage, «Man kann einem Schwarzen ja nicht ins Gesicht sagen, dass er komisch aussieht», «nicht optimal ausgedrück hat.»