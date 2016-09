Bergunfall Waadtländerin kommt am Walliser Col du Durant ums Leben

SITTEN - Am Walliser Col du Durant ist am Dienstag eine Bergsteigerin aus dem Kanton Waadt tödlich verunfallt. Sie war mit einem Kameraden zum 3611 Meter hohen Mont-Durant unterwegs. Auf etwa 3400 Metern stürzten beide aus unbekannten Gründen rund 80 Meter in die Tiefe.