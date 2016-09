Bergunfall 50-jähriger Wanderer im Wallis tot aufgefunden

SITTEN - Ein 50-jähriger Familienvater ist am Sonntagabend in einem Couloir an der Nordostflanke des Becs de Bosson tot aufgefunden worden. Er war zuvor mit Frau und Sohn unterwegs gewesen und wollte den Gipfel alleine erklimmen.