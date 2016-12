Bequeme Kleidung und Whiskey :  Lucas Sieger-Tipps für Wunder-Amacher

Wird dieser gmögige Berner der neue Megastar in Deutschland? Marc Amacher (32) aus Brienz BE singt am Sonntag, 20.15 Uhr, auf Sat.1, im Finale der Castingshow «The Voice of Germany». Luca Hänni (22), der vor vier Jahren die RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen hat, gibt Amacher letzte Tipps für seinen grossen Auftritt.

- Gönne dir vor dem Auftritt ein Schlückchen Whiskey. Das ölt die Stimmbänder und beruhigt die Nerven.

- Wähle einen Song, der dir am Herzen liegt und den du besonders leidenschaftlich singen kannst.

- Versuche stets cool und unaufgeregt zu bleiben. Aber das liegt ja zum Glück in der Natur von uns gemütlichen Bernern.

- Zieh bequeme Kleider an, damit du dich nicht verkrampfst.

- Bleib während deines Auftritts möglichst authentisch. Wenn man sich verstellt, wirkt man schnell einmal unsicher.

Hänni weiss, wovon er spricht. Seit seinem Sieg 2012 mauserte er sich international zu einem der erfolgreichsten Schweizer Popstars.