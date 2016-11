Bachelor Janosch im H&M beklaut :  «Mami, ruf die Polizei!»

Mit diesem Mann legt man sich besser nicht an! Bachelor Janosch Nietlispach (28) wollte am Freitag im H&M in Zug einen Ladendieb überführen – mit seiner ganz eigenen Methode. Der Zuger Kickbox-Weltmeister hatte gerade eine Hose anprobiert. «Ich wollte sie meinen Eltern zeigen, die im Laden warteten, und lief darum aus dem Umkleideareal», erzählt er BLICK. Schon da habe er gespürt, dass etwas nicht stimme. Sein Gefühl sollte ihn nicht täuschen. «Als ich zurückkam, sah ich gerade noch jemanden aus meiner Kabine laufen.» Schnell durchsuchte Janosch seine Hose, die er drin hatte hängen lassen. Und tatsächlich: «Mein iPhone 6 fehlte. Nur das Portemonnaie war noch da.»

Flucht über die Rolltreppe

Der Profisportler überlegt nicht zweimal. Sofort rennt er durch den Laden und erspäht den Kabinendieb auf der Rolltreppe. «Ich rief ihm hinterher, er solle mir gefälligst mein Handy zurückgeben», erzählt Janosch aufgebracht. Und gleichzeitig: «Mami, ruf die Polizei!»

Der mutmassliche Dieb wehrt sich, erklärt, er habe nichts gestohlen. «Also packte ich ihn an der Jacke, riss ihn von der Treppe herunter und schleppte ihn in meine Kabine», so der Sportler. Dort durchsucht er den Rucksack des Verdächtigen – doch da ist nur ein Pulli drin. «Es war so klar, dass der Typ mit Rucksack auf Diebestour war», ist sich Janosch sicher. Beweisen kann er das aber nicht und muss den Mann gehen lassen. «Das war ein mieses Gefühl. Auf meinem Handy sind all meine Daten und Fotos. Die sind nur für meine Augen bestimmt.»

Liess der Dieb das Telefon fallen?

Doch der Bachelor hat Glück im Unglück. Wenige Minuten später findet sein Mami Stefani (55) das iPhone neben der Rolltreppe. Janosch ist sich sicher, dass er den Richtigen beschuldigt hat. «Er liess das Handy dort fallen, als ich ihn verfolgte.» (meg)