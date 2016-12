«Bachelor»-Arina ist eine schlechte Verliererin :  «Er war mir nicht Mann genug»

Wenn eine gewinnt, verlieren zwei. Und eine wird richtig sauer. 3+-Junggeselle Janosch Nietlispach (28) verschenkte gestern Nacht seine letzte Rose an die Zürcher Sachbearbeiterin Kristina (22).

Während diese im siebten Himmel schwebt, gucken ihre beste Freundin Vesna (24) und Soziologiestudentin Arina (23) in die Röhre. Letzterer passt überhaupt nicht, dass sie vor Tausenden TV-Zuschauern abserviert wurde. Jetzt zieht sie fies über den Zuger Kickbox-Weltmeister her: «Ich bin so froh, dass Janosch mich nicht gewählt hat. Für mich ist er kein richtiger Mann», lästert sie im BLICK.

Liess sich Janosch dreinreden?

Der Rosenkavalier habe sich in seinen Entscheidungen von anderen Ladys und dem Produktionsteam immer wieder dreinreden lassen. «Der hat keine eigene Meinung», so Arinas Fazit.

Ist das der Zorn einer Sitzengelassenen? «Nein», sagt die gebürtige Russin. «Mir wurde erst nach den Dreharbeiten bewusst, dass er nicht Mann genug ist für mich.» Autsch. Es ist nicht das erste Mal, dass die Studentin austeilt. Über ihre Finalkonkurrentinnen motzte sie im SonntagsBlick: «Die sind unter meinem Niveau und neidisch, weil ich mehr Stil habe.»

«Arina hat nur meine Sinne erobert, nicht aber das Herz»

Angesichts dieser Läster-Attacke ist Bachelor Janosch erst recht zufrieden mit seiner Wahl. Denn Arina, mit der er mehrmals geknutscht hatte, habe nur seine «Sinne erobert, nicht aber das Herz».

Gewinnerin Kristina, die er als beste Küsserin seines Lebens bezeichnet, sei da ganz anders. «Kristina hat Stil, denselben Humor wie ich und gab mir von Anfang an ein Gefühl von Geborgenheit.» Ob das Paar auch nach Drehschluss zusammengeblieben ist, muss sich erst noch weisen.