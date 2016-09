Autobahn Zu Fuss und mit dem Velo auf der Autobahn im Wallis

GAMPEL - VS - Automobilistinnen und Automobilisten haben sich am Sonntag zwischen Leuk und Gampel VS bei der Begehung ein erstes Bild des neuen Abschnitts der Autobahn A9 machen können. Die Bevölkerung war eingeladen, sich auf dem Teilstück nach Belieben zu tummeln.