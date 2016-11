Nationalbibliothek Bern: Zeigt Rainer Maria Rilkes Russlandreisen

Ausstellung Ausstellung zu Rainer Maria Rilkes Russlandreisen

BERN - BE - Vom 15. September bis 10. Dezember 2017 widmet sich eine Ausstellung den Reisen des Lyrikers Rainer Maria Rilke nach Russland und in die heutige Ukraine. In der Schweiz gibt es «Rilke und Russland» in der Nationalbibliothek Bern und im Strauhof Zürich zu sehen.