Die Skulpturhalle Basel zeigt in Ausstellung Gewaltbilder der Antike

Ausstellung 2.9.-29.1. Gewaltbilder der Antike in der Skulpturhalle Basel

BASEL - BS - Gewalt scheint in unserer Zeit als Thema allgegenwärtig. Doch das war auch vor über 2000 Jahren schon so: In einer neuen Sonderausstellung beleuchtet die Skulpturhalle des Antikenmuseums Basel mit Abgüssen und Vasenbildern die Gewaltdarstellung bei den alten Griechen.