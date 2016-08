46 Millionen Dollar verdient Jennifer Lawrence pro Jahr

46 Millionen Dollar! So viel wie Jennifer Lawrence (26) verdient keine andere Schauspielerin der Welt. Als besonders lukrativ erwies sich für sie ihre Profitbeteiligung an der Erfolgs-Filmserie «The Hunger Games», wie «Forbes» berichtete. Zudem strich sie bereits einen kräftigen Vorschuss für ihre Rolle im Film «Passengers» ein.

Mit deutlichem Abstand folgte Schauspielstar Melissa McCarthy auf Platz zwei - sie verzeichnete Einnahmen von 33 Millionen Dollar. Es folgten Scarlett Johansson mit 25 Millionen Dollar, Jennifer Aniston mit 21 Millionen Dollar und der im Westen kaum bekannte chinesische Filmstar Fan Bingbing mit 17 Millionen Dollar.

Männer verdienen deutlich mehr

Die Chinesin ist eine von nur zwei Hollywood-externen Darstellerinnen auf der Liste. Die andere ist die indische Bollywood-Schauspielerin Deepika Padukone, die es mit zehn Millionen Dollar auf Platz zehn schaffte.

Am Donnerstag will «Forbes» die Liste der bestbezahlten männlichen Schauspieler veröffentlichen. Es wird erwartet, dass die Männer wie in früheren Jahren wieder deutlich höhere Einkünfte verzeichneten. (sda/sac)