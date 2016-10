Im Bahnhof Bern fallen diverse Züge aus. Gemäss SBB müssen Pendler «mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen». Der Grund ist eine technische Störung an der Bahnanlage – Dauer unbestimmt. Betroffen sind unter anderem auch Fernverkehrszüge.

Reisende von Zürich und Olten in Richtung Lausanne und Genf reisen via Biel. Reisende zwischen Bern und Biel reisen via RBS, zwischen Bern und Luzern über Langnau im Emmental. (rey)