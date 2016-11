Nippelgate :  12 harte Fakten über Brustwarzen

1. Harte Nippel bei Kälte.



Weil sich die Haut zusammenzieht, verkleinert sich die Hautoberfläche rund um die Brustwarze und lässt sie abstehen. Dadurch kann weniger Körperwärme entweichen.

2. Männer haben Brustwarzen, weil sie mal Frauen waren.



Bis zur sechsten Schwangerschaftswoche entwickeln sich beide Geschlechter gleich und haben schon Brüste und Brustwarzen. Erst danach wird wegen des Y-Chromosoms Testosteron ausgeschüttet und Männer bekommen ihre Geschlechtsorgane.

3. Die Nippel sind nicht identisch, auch nicht an deinem Körper.

4. Manche Nippel verändern ihre Farbe.



Während der Schwangerschaft werden die Brustwarzen dunkler, damit das Neugeborene sie zum Stillen besser findet.

5. Die Durchschnittslänge eines harten Nippels ist vergleichbar mit fünf aufeinander gestapelten Cent-Münzen.

6. Auch Männer kriegen Brustkrebs.



Brustkrebs bekommen in der Regel Frauen, nämlich in 99 Prozent der Fälle. Doch bei einem kleinen Teil der Kranken handelt es sich um Männer. In den USA gibt es jährlich 2360 Betroffene, wovon 430 sterben. In der Schweiz sind es jährlich 40 Männer, die meisten sind zum Zeitpunkt der Diagnose über 60.

7. Manche Frauen können durch reine Nippelstimulation zum Orgasmus kommen.

8. Bei einer Brustvergrösserung kann das Gefühl in den Nippeln verschwinden.



Eine Studie hat gezeigt, dass grosse Implantate dazu führen können, die Empfindlichkeit in den Nippeln abzustumpfen. Das gleiche gilt aber auch bei Brustverkleinerungen.

9. Theoretisch kann jeder Mensch, auch Männer, Milch produzieren.



Denn beide Geschlechter haben Brustdrüsen, entscheidend ist aber der äussere Reiz. Man müsste also nur lange genug an den Nippeln saugen, damit die Milch schiesst. Dieser Prozess lässt den Körper spezielle Hormone ausschütten, die wiederum die Milchproduktion ankurbeln.

10. 15 Prozent der Frauen haben nach innen gekehrte Nippel.

Sie werden Schlupfwarzen genannt und können beim Stillen Probleme bereiten, da dem Kind ein richtiger «Zugang» zur Nahrung fehlt.

11. Einer von 18 Männern hat drei Nippel. Und eine von 50 Frauen auch.

Dazu gehören Promis wie Schauspieler Mark Wahlberg oder Sängerin Lily Allen. Mädchenschwarm Harry Styles hat sogar vier.

12. Männliche Nippel heilen nach einem Piercing schneller ab als weibliche.

Der Grund dafür liegt in der Funktionsvielfalt der Frauen-Brustwarzen. Bei den Männern dauert der Prozess drei bis vier und bei den Frauen mindestens sechs Monate.