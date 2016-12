Zürcher Club weist bis zu 100 Fell-Fans pro Abend ab :  Das ist die Pelz-Polizistin vom Hiltl

Pelz ist in Mode! Die Echtfell-Importe in die Schweiz werden dieses Jahr einen Spitzenwert erreichen: 440 Tonnen Tierpelz wurden 2016 bisher eingeführt. So viel wie seit 1992 nicht mehr, schreibt die «Schweiz am Sonntag».

Vor allem die Jungen tragen wieder vermehrt haarige Mode: Vor allem als Echtpelz-Kapuzen-Umrandung an der Winterjacke oder als Pelz-Bommel auf der Kappe.

Bemerkt haben den Trend auch die Verantwortlichen vom Hiltl Club in Zürich. Der Schweizer Vegi-Gastronomie-Papst Rolf Hiltl hat für Pelzträger nämlich ein Club-Verbot verhängt. Seine Angestellten setzen diesen rigoros durch.

Zum Beispiel Annatina Portmann, die im Hiltl Club Pelzträger aufspürt. Die Regel gelte zwar schon seit zwei Jahren, doch so viele Wegweisungen wie in dieser Saison habe sie noch nie aussprechen müssen, sagt Portmann in einem Beitrag von Tele Züri. «Jede vierte, fünfte Jacke, die wir hier sehen, ist eine Markenjacke mit Echtpelz dran», sagt Portmann gegenüber dem Sender.

Das können pro Abend rund 100 Gäste sein, auf deren Geld das Hiltl verzichtet. Den uneinsichtigen Pelz-Trägern zeigt Besitzer Rolf Hiltl gelegentlich persönlich Schockbilder zur Tierhaltung. «Das Problem ist, dass die Tiere nur für den Pelz, für den Kragen gezüchtet und getötet werden, das Fleisch wird nicht verwertet. Das ist eine Riesenverschwendung von Leben», sagt Hiltl.