Zürcher Beizer wegen Wein-Betrug vor Gericht :  Flasche leer im Zentraleck

Francesco R.* (36) ist gelernter Sommelier. Doch bei diesem Geschäft hatte der Weinkenner vom Zürcher Zentraleck keinen guten Riecher: Gemeinsam mit seinem damaligen Chef Paolo C.* (55) soll er versucht haben, die Mobiliar um rund 250’000 Franken zu prellen. Die Versicherung hat den Betrug nicht geschluckt – statt Geld könnten die ehemaligen Kollegen nun Haftstrafen kassieren. Gestern standen sie vor dem Bezirksgericht Zürich.

Weine für 220’000 Franken bestellt

Der Laden lief schlecht. Um das zu ändern, soll Paolo C. laut Staatsanwaltschaft folgenden Plan ausgeheckt haben: Der Italiener liess seine Nichte im August 2012 eine Betriebsversicherung bei der Mobiliar abschliessen. Danach begann der Grosseinkauf. Im Auftrag seines Chefs orderte der Sommelier Weine für fast 220’000 Franken. «Darunter waren die teuersten Weine der Welt», sagt R. vor Gericht.

Doch anstatt die bestellten Kisten im Keller des Restaurants zu lagern, bringen die Männer sie unter anderem bei der Konditorei von Paolo im Kreis 5 unter. Vor Weihnachten lässt C. seinen Angestellten auch noch die restlichen Bestände aus dem Keller wegschaffen.

Fingierter Einbruch

In der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember wird die Lagertür aufgebrochen, eine entsetzte Anwohnerin ruft die Polizei. Kurz darauf machen die Männer den Schaden bei der Versicherung geltend. Die Mobiliar zweifelt – und kommt den Italienern auf die Schliche. Am 12. Juni 2013 werden die Kompagnons verhaftet, viele der vermissten Weinflaschen können sichergestellt werden.

Auch der Staatsanwalt ist überzeugt: Der Einbruch war fingiert, um die Versicherung zu prellen. R. ist geständig, er soll als Mittäter zu 14 Monaten bedingt verurteilt werden. Haupttäter Paolo C. streitet alles ab, beschuldigt bis zuletzt seinen ehemaligen Angestellten: «Er wollte die Weine schwarz verkaufen.» C. drohen drei Jahre Knast, ein Jahr davon soll er absitzen. Das Urteil folgt am Donnerstag.

* Namen der Redaktion bekannt