Zielscheibe Bus-Chauffeur: Warum Busfahrer zur Zielscheibe werden

Pöbelnde Passagiere und aggressive Autofahrer machen den Traumberuf von Oliver Wyss (25) zum Albtraum. «Wir werden beschimpft, bespuckt, getreten oder als Vollidioten hingestellt», sagte der Chauffeur gestern im BLICK. Dass der Ton auf den Strassen immer rauer wird, bestätigen auch Experten.

«Der Leistungsdruck ist hoch, alle müssen schnell von A nach B. Ausserdem ist das Verkehrsaufkommen gestiegen», sagt Verkehrspsychologe Patrick Müller (50). Das sorgt für Anspannung auf der Strasse. Darunter leiden nicht nur Chauffeure: «Das Problem ist viel allgemeiner. Nicht nur Busfahrer, auch Autofahrer untereinander und mittlerweile sogar Ambulanzen werden zu Zielscheiben von Aggressionen.»

«Busfahrer werden zum Blitzableiter»

Oft richte sich die Wut gar nicht gegen den betreffenden Fahrer. «Möglicherweise lassen manche Menschen ihren angestauten Frust von der Arbeit oder Partnerschaft ab. Das entlädt sich im Strassenverkehr, der Busfahrer oder andere Autofahrer werden zum Blitzableiter», sagt Müller.

Aber nicht nur angestauter Frust birgt Risikopotenzial. Viele Autofahrer tragen auf der Strasse auch eine Art Machtspiel aus. «Deutliches Zeichen dafür sind Lichthupen oder dichtes Auffahren.»





Dass Busse immer wieder zum Hassobjekt von Automobilisten werden, weiss auch Uwe Ewert (57). «Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, möchte man sein Ziel so schnell wie möglich erreichen. Ein Bus hält immer wieder an, das behindert den Autofahrer», sagt der Verkehrspsychologe von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu).

Autofahrer sollten Verständnis zeigen

Ausserdem sei die Sicht eingeschränkt, wenn man hinter einem Bus herfahre, das empfänden viele als unangenehm, sagt der Experte. «Es ist logisch, dass Autofahrer dann versuchen, den Bus zu überholen, wenn sich die Möglichkeit bietet.» Das Problem: Viele vergessen, dass Überholmanöver Risiken bergen.

«Für den Busfahrer sind diese Überholmanöver eine Belastung. Der Chauffeur muss ständig aufpassen, dass nicht doch noch ein Auto an ihm vorbeifährt, wenn er ausscheren will», sagt Ewert. Umso erstaunlicher ist es, dass Unfälle mit Bussen in der Schweiz nach wie vor relativ selten sind. Damit das so bleibt, sollten Autofahrer mehr Verständnis zeigen, sagt der Experte.