Die Wahl des «richtigen» Wohnortes kann das Haushaltsbudget beträchtlich entlasten. Wohnen, Pendeln, Krippe: Wo lebt sich's am günstigesten? Diese Frage stellte sich die Credit Suisse.

Eine neue Studie der Grossbank fokussiert nun auf die obligatorischen Ausgaben (z.B. Steuern, Krankenkassenprämien) und Fixkosten (z.B. Wohnen, Pendeln, Kinderbetreuung) auf Ebene von rund 2300 Schweizer Gemeinden und Stadtquartieren.

Die Resultate:

Der Kanton Uri erreicht die höchste finanzielle Wohnattraktivität, gefolgt von Glarus: die Wohnkosten seien gering, die Steuerbelastung moderat, die Krankenkassenprämien tief, schreibt die CS.

Die Zentrumskantone Genf und Basel-Stadt haben die niedrigste finanzielle Wohnattraktivität – deutlich unter Landesmittel, heisst es. Hier verbleibt bei gleichem Einkommen am Ende des Monats weniger Geld für den freien Konsum als in suburbanen oder ländlichen Gegenden.

Höchste finanzielle Wohnattraktivität: Zürich (Berg am Irchel, Maschwanden, Bachs), Agglomeration von Basel (Hellikon AG, Obermumpf AG, Zuzgen AG), Agglomeration Bern (Gempenach FR, Deisswil bei Münchenbuchsee BE, Häutligen BE).

Geringste finanzielle Wohnattraktivität: Zürich (Kreis 8, Kreis 6, Kreis 1), Basel (Innenstadt, Bruderholz, Basel Breite/St. Alban), Bern (innere Stadt, Mattenhof/Weissenbühl, Länggasse/Felsenau).

Insgesamt zeigt die Berechnung: auf dem Land lebt es sich unter dem Strich deutlich günstiger als in den Städten. Besonders teuer ist es in Zürich, Basel, Genf und einigen touristischen Orten wie St. Moritz, Gstaad oder Zermatt. Demgegenüber haben tiefe Fixkosten im Verhältnis zum Einkommen Bewohnerinnen und Bewohner von Gemeinden rund um den Gotthard.

Eine hohe finanzielle Wohnattraktivität kann gemäss den Ökonomen der CS aus geringen Fixkosten oder geringen obligatorischen Ausgaben resultieren. Für die Kantone Jura und Zug resultiert beispielsweise eine ähnliche finanzielle Wohnattraktivität leicht über dem Landesmittel. Im Kanton Zug verhindern die Hohen Wohnkosten eine bessere Positionierung, im Jura sind es überdurchschnittliche obligatorische Abgaben.

Westschweiz bei der Kinderbetreuung günstiger

Familien, die ihre Kinder in Krippen betreuen lassen, können – je nach finanziellen Verhältnissen und Betreuungsform - von staatlicher Hilfe profitieren. Beispiel: Familie mit zwei Kindern, jeweils zwei Tage fremdbetreut, Erwerbseinkommen 80000 Franken. Diese Modellfamilie trägt Kosten zwischen 3000 Franken im Kanton Bern und bis über 26000 Franken in anderen Landesteilen.

Auch die maximalen steuerlichen Abzüge für die Betreuung variieren in der Schweiz: Sie reichen von 3000 Franken im Kanton Wallis bis zu 19000 Franken im Kanton Neuenburg gemäss Studie.

Insgesamt leben Familien mit fremdbetreuten Kindern im Wallis, Jura und Freiburg am günstigsten. Allgemein seien in der Westschweiz Familienzulagen, Krippensubventionen und Betreuungsabzüge attraktiver.

Pendlerkosten variieren stark

70 Prozent aller Erwerbstätigen in der Schweiz arbeiten ausserhalb ihrer Wohngemeinde. Rund die Hälfte der Pendler nutzt das Auto, ein Drittel den ÖV. Die CS kommt zum Schluss, dass sich trotz höherer Mobilitätskosten ein Umzug in suburbane Gemeinden in den meisten Fällen lohnt – rein finanziell betrachtet.

Achtung: Verschiedene Kantone haben ihre Pendlerabzüge reduziert, zum Beispiel Zürich, Basel-Stadt. Dagegen lassen Uri, Glarus, Graubünden, Wallis und Freiburg weiterhin unbeschränkte Abzüge zu.