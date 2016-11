Positive UBS Prognose 2017: Weltwirtschaft wächst trotz Polarisierung

Wirtschaftswachstum Weltwirtschaft legt trotz politischer Polarisierung 2017 zu

BERN - BE - Die Grossbank UBS sieht auf die Weltwirtschaft ein Jahr der Polarisierungen zukommen, prognostiziert aber ein Wachstum. Angesichts der Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sollte man sich auf eine stärkere Spaltung in Europa einstellen.