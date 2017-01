Wirtschaftspolitik :  Trump freut sich über neue Job-Zusagen von US-Grossunternehmen

«Mit all den Jobs, die ich zurück in die USA bringe (sogar vor dem Amtsantritt), mit all den neuen Autofabriken» sähen die Menschen jetzt «grosse Dinge» passieren, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter am Dienstag.

Der Autobauer General Motors will eine Milliarde Dollar im Land investieren und in den kommenden Jahren 5000 neue Jobs schaffen. Der Detailhandelsriese Wal-Mart sagte 10'000 neue Arbeitsplätze noch in diesem Jahr zu.

Trump, der am Freitag vereidigt wird, hat die Schaffung von Jobs zu einer obersten Priorität erklärt. Er setzt deshalb insbesondere die Automobilindustrie unter Druck und droht ihr mit Strafzöllen von 35 Prozent, wenn sie in Mexiko produzierte Autos in die USA importieren.

Seine Drohung richtete er zuletzt in einem Zeitungsinterview auch gegen die deutschen Konzerne. Während die deutschen Autobauer sich aber bisher abwartend verhalten, haben andere Unternehmen der Branche bereits reihenweise neue Investitionen in den USA angekündigt.

GM war nach der Finanzkrise durch ein gigantisches Hilfsprogramm des scheidenden Präsidenten Barack Obama vor dem Untergang gerettet worden. Das Unternehmen teilte jetzt mit, es habe seit 2009 bereits 21 Milliarden Dollar in seine US-Aktivitäten investiert. Infolge der erhöhten Wettbewerbsfähigkeit der Produktion im Heimatland könnten diese Investitionen jetzt weiter ausgebaut werden, erklärte Konzernchefin Mary Barra.

Der südkoreanische Autobauer Hyundai kündigte ebenfalls Milliardeninvestitionen in den USA an. Innerhalb von fünf Jahren solle die Summe um 50 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar steigen, sagte Hyundai-Präsident Chung Jin Haeng am Dienstag.

Einige Tage zuvor hatte bereits Fiat Chrysler angekündigt, 2000 weitere Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Eine Milliarde Dollar sollten in die Standorte in den Bundesstaaten Michigan und Ohio gesteckt werden, erklärte der italienisch-amerikanische Autobauer.

Ford wiederum kündigte an, auf den Bau einer grossen Fertigungsanlage in Mexiko zu verzichten. Stattdessen sollen im Rahmen eines Investitionsprogramms für Elektromobilität 700 Jobs in Michigan geschaffen werden.

Auch aus der US-Detailhandelsbranche kamen Zusagen für eine Investition im Heimatmarkt. Wie Wal-Mart erklärte, sollen die 10'000 neuen Jobs in bereits bestehenden und neuen Läden sowie im Onlinehandel entstehen. Das Unternehmen, der grösste private Arbeitgeber des Landes, will in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten 59 neue Geschäfte eröffnen.

Der Onlinehandelsriese Amazon hatte bereits vergangene Woche angekündigt, in den USA binnen 18 Monaten 100'000 neue Stellen zu schaffen.

Auch der deutsche Chemieriese Bayer will nach Darstellung von Donald Trumps Team in den USA acht Milliarden Dollar in die Forschung und Entwicklung investieren. Zudem wolle das Unternehmen seine mehr als 9000 Stellen in den USA behalten und zusätzlich 3000 High-Tech-Jobs schaffen. (SDA)