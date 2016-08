Wie im Restaurant :  Swiss serviert in der Economy neu à la Carte

Eine Flugreise in der Economy Class ist nichts für Feinschmecker. Zur Auswahl stehen auf den meisten Flügen zwei Menüs: Mit Fleisch oder ohne Fleisch. So ist das auch bei der Lufthansa-Tochter Swiss. Bisher. Denn neu serviert das Flugpersonal in der Economy Class ausgewählte Menüs. Sofern man bis spätestens 24 Stunden vor Abflug eins vorbestellt hat.

Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Speisen: Zürcher Kalbsgeschnetzeltes, ein «Swiss Brunch», eine kalte Platte mit Schweizer Trockenfleisch- und Käsespezialitäten oder ein Vital-Menü für Reisende, die eine leichte Mahlzeit möchten. Zudem gibt es ein Gourmet-Menü und eines mit japanischen Spezialitäten. «Wir wollen damit den Passagieren in der Economy Class mehr Auswahl bieten», sagt Sprecherin Sonja Ptassek zu BLICK.

Kein Schweizer Wein

Billig ist das Angebot aber nicht: Die Menüs kosten zwischen 29 und 49 Franken. Dazu bietet die Swiss zwei ausländischen Weine an: Entweder eine 3,75dl-Flasche kalifornischen Chardonnay oder italienischen Sangiovese.

Sind Schweizer Weine nicht gut genug? «In der Ausschreibung waren auch Schweizer Winzer vertreten. Allerdings entschieden wir uns letztlich für kräftigere Weine», sagt Ptassek. Die Swiss wünsche sich aber, künftig auch Schweizer Weine anbieten zu können. Bei den Standardmenüs kommt zumindest der Weisswein aus der Schweiz.

Nicht auf allen Langstreckenflügen

Die Menüs gibt es ab dem 7. September auf Langstreckenflügen. Vorbestellen lassen sie sich unter swiss.com/swisschoice. Folgende Destinationen sind jedoch ausgenommen: Shanghai aufgrund des Platzproblems sowie Kairo und Tel Aviv – hier gibt es dasselbe Catering wie auf Europaflügen. (bsh)