Wann ist TV kaufen am besten? Jetzt im November sind Tvs am billigsten

Wer sich ein neues Fernsehgerät anschaffen will, sollte nicht mehr lange zuwarten. Im November sind die TV-Preise in den Online-Shops am tiefsten. Das schreibt die US-Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf eine Analyse der Marktforschungsfirma Indix.

«Jetzt ist tatsächlich ein guter Zeitpunkt, einen neuen TV-Apparat zu kaufen», bestätigt Jean-Claude Frick, Digitalexperte beim Vergleichsdienst Comparis. Fernsehgeräte gehörten einerseits zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Das wissen die Elektronikfachmärkte und locken schon frühzeitig mit zahlreichen Aktionen.

Händler wollen «alte» Modelle loswerden

Andererseits steht Anfang Januar mit der CES in Las Vegas die grösste Konsumelektronikmesse der Welt vor der Tür. «Daher senken die Hersteller im Vorfeld die Preise, um in der Vorweihnachtszeit die ‹alten› Modelle noch loswerden zu können», weiss Frick.

Wichtig sei nun beim Kauf, darauf zu achten, dass der neue TV über eine 4K-Auflösung verfügt, das sogenannte Ultra HD. Sie gilt inzwischen als neuer Standard. Neben ersten Blu-ray-Playern gibt es heute auch Spielkonsolen, die 4K unterstützen.

Preisspirale dreht auch künftig weiter

Für Frick ist klar: «Es gibt kaum ein technisches Gerät, bei welchem so schnell die Preise sinken wie bei TV-Geräten.» Die rasche technische Weiterentwicklung sowie die riesigen Mengen, in welchen die TVs produziert werden, führten auch künftig zu sinkenden Preisen. Trotz dieser Preisspirale würde es auch weiter immer wieder Aktionen geben.

Das laufende Jahr ist für TV-Käufer ohnehin ein gutes. Vor der Fussball-Europameisterschaft im Mai senkten Samsung, LG, Sony und Panasonic die Preise für LCD-TVs um bis zu 30 Prozent. Wer damals zu spät dran war, hat jetzt die Gelegenheit, günstiger zu einen neuen TV-Gerät zu kommen. (uro)