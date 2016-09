Weko erteilt grünes Licht für Twint-Fusion :  Mit vereinten Kräften gegen Apple

Grünes Licht für die neue Bezahlplattform Twint: Die Wettbewerbskommission (Weko) hat am Freitag die Fusion zwischen den beiden Schweizer Mobile-Payment-Anbietern Paymit und Twint abgesegnet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Zusammenlegung der heute noch einzeln am Markt auftretenden Systeme Twint und Paymit könne damit planmässig erfolgen, teilten die beiden Unternehmen am Freitag mit. Bis November werden die Funktionen unter dem Namen Twint zusammengelegt. Ab Mitte Januar werden die Nutzer auf das neue Twint-System umgestellt. Neu beteiligt sich auch die Waadtländer Kantonalbank an Twint.

Das Aktienkapital von Twint wird je zu einem Drittel bei Postfinance, SIX und den fünf grössten Schweizer Banken liegen. Es sind das die UBS, die CS, Raiffeisen sowie die Zürcher und Waadtländer Kantonalbank. Der Verwaltungsrat setzt sie aus je einem Vertreter der sieben Aktionäre zusammen.

Die fünf grössten Banken, SIX, die Detailhändler Migros und Coop sowie Swisscom hatten sich Ende Mai auf eine gemeinsame Lösung für das mobile Bezahlen in der Schweiz geeinigt. Twint und Paymit haben aktuell rund 500'000 Nutzerinnen und Nutzer. Sie sind damit das führende mobile Bezahlangebot in der Schweiz. (SDA)