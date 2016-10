Wegen Streik :  Swiss streicht Flüge nach Griechenland

Die Airline Swiss streicht für die nächsten Tage alle Flüge nach Greichenland. Grund ist ein Fluglotsen-Streik. Von heute Abend bis zum 10. Oktober fallen darum alle Flüge von und nach Griechenland aus. Dies verkündete die Airline auf ihrer Webseite.

Total sind es 20 Flüge, betroffen sind 3000 Passagiere. Diese können ihr Ticket kostenlos umbuchen. Alternativ erstattet die Airline den Ticketpreis zurück.

Ein Streik der griechischen Fluglotsen hat am Samstag Teile des Flugverkehrs innerhalb und ausserhalb des Landes lahmgelegt. Viele Flugzeuge seien am Boden geblieben, berichtete der Fernsehsenders Skai am Samstagmorgen.

Auch in den kommenden Tagen werde weiter gestreikt; bis Donnerstag könne es deshalb immer wieder zu Ausfällen kommen. Die Fluglotsen protestieren mit ihrem Streik gegen die geplante Umstrukturierung der staatlichen Zivilluftfahrtbehörde.



Vor allem die Fluggesellschaft Ryanair hatte den Streik scharf kritisiert. Allein am Sonntag sollen nach Informationen der Gesellschaft alle 109 Flüge von und nach Griechenland sowie innerhalb des Landes ausfallen. (bam/SDA)