Wegen Produktionsproblemen :  Preise für Lachs steigen

Lachs boomt im Detailhandel: Die Nachfrage nach diversen Lachsprodukten steigt, schreibt die Migros im aktuellen Kundenmagazin. Das Problem: Produktionsrückstände. Weil nicht genug Ware nachkomme, müsse man die Preise erhöhen.

Die Preise steigen zwischen 2 und 5 Prozent. Anna's Best ASC Canapé Lachs

(80 g) koste neu 4.10 Franken, zuvor waren es 3.90 Franken.

Verantwortlich für die Produktionsprobleme seien unter anderem eine Rotalgenplage in Chile, Fischläuse in Norwegen und starke Stürme in Irland.

Lachs bringt Rekordumsatz

Hauptproduzent Norwegen hat mit Lachs-Exporten im vergangenen Jahr Rekordeinnahmen erzielt. Das Land exportierte 2016 Lachs- und Zuchtforellen im Wert von 7,7 Milliarden Franken. Das sind 31 Prozent mehr als 2015, teilte das norwegische Zentrum für Meeresprodukte Anfang dieses Jahres mit.

Dabei sank die Menge um 3,5 Prozent – die Preise zogen aber kräftig an. So stieg der Durchschnittspreis für ganzen frischen Lachs um 40 Prozent pro Kilo. (uro)