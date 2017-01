Das meint BLICK zum 47. WEF :  Entrückt und unbeweglich

Eine Zeitenwende brachte das letzte Jahr. Trump. Brexit. AfD. Aufstieg der Populisten. Abkehr von offenen Grenzen.

Und am WEF in Davos? Da fallen die gleichen Phrasen wie jedes Jahr. Da preist halt Chinas Präsident statt eines Amerikaners den freien Handel als Heilsbringer.

Worthülsen wie «Bildung», «verantwortungsvolle Wirtschaft», «digital», «Leadership» machen die Runde unter gut betuchten klugen Frauen und Männern.

Die meisten meinen es wirklich gut. Aber was Menschen ausserhalb der Blase in Davos bewegt, sehen sie nicht.

Selten wirkte das WEF entrückter. Zumal jene Rezepte, die im Landwassertal seit Jahren verschrieben werden, den Aufstieg Trumps, Wilders', Le Pens oder von Farage wohl begünstigten.

Was in Davos nur am Rande besprochen und verstanden wird. Das WEF ist erstaunlich unbeweglich geworden.