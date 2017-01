WEF 2017 :  Alle sieben Bundesräte pilgern nach Davos

Niemand kann dem Bundesrat vorwerfen, er nütze die Bühne des World Economic Forums (WEF) nicht: Angeführt von Bundespräsidentin Doris Leuthard pilgern kommende Woche sämtliche sieben Bundesräte nach Davos.

Aussenminister Didier Burkhalter, Innenminister Alain Berset, Finanzminister Ueli Maurer, Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann, Justizministerin Simonetta Sommaruga und Verteidigungsminister Guy Parmelin statten der Alpenstadt einen Besuch ab. Flankiert werden sie von Nationalratspräsident Jürg Stahl und von Ständeratspräsident Ivo Niklaus Bischofberger.

Die Schweizer Delegation wird in Davos auf viel internationale Polit-Prominenz stossen: Star des Forums ist der chinesische Präsident Xi Jinping. Er wird die Eröffnungsrede halten. Die Briten sind mit Premierministerin Theresa May vertreten. Auch der südafrikanische Präsident Jacob Zuma und der ukrainische Präsident Petro Poroshenko sind in Davos.

Die USA melden die Stammgäste John Kerry und Joe Biden. Sie werden in Davos das Ende der Obama-Administration erleben. Der neue Präsident Donald Trump entsendet Anthony Scaramucci in die Schweiz.

Hollywood ist mit Matt Damon, Marc Forstor und Forest Whitaker vertreten. Auch Starkoch Jamie Oliver fährt nach Davos.