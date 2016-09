Vorwurf der Korruption :  Hausdurchsuchung bei Vekselberg-Firma

Russische Ermittler nehmen sich den Oligarchen Viktor Vekselberg (59) zur Brust. Sie haben laut Bericht der Nachrichtenagentur Reuters heute Morgen ein Firmengebäude seiner Renova-Gruppe in Moskau durchsucht.

Media reported about the searches, the FSB in the offices of \Renova\ and \T Plus\ https://t.co/ee2kic1tac #news #Russia — Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) 2013-07-22 14:22:09.0

Grund für die Durchsuchungen seien Korruptionsvorwürfe, so die Ermittler. Um die Geschäftsbedingungen für die Renova-Tochter T Plus zu verbessern, seien 12 Millionen Franken an Beamte in der Region Komi geflossen. Es gehe um attraktive Heizungs- und Stromtarife. Die Bestechung soll in den Jahren 2007 bis 2014 stattgefunden haben, als T Plus noch unter dem Namen ZAO KES geschäftete.

Andrey Shtorkh, Sprecher der Renova-Gruppe, habe gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax bestätigt, dass die Durchsuchungen T Plus und deren Geschäftstätigkeit in der Region Komi betreffen, so der Bericht von Reuters.

Viktor Vekselbergs Renova-Gruppe hält zahlreiche Beteiligungen an weltweit tätigen Firmen. In der Schweiz gehören etwa der Technologiekonzern OC Oerlikon und der Industriekonzern Sulzer dazu. (ogo)