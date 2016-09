Fair-Preis-Initiative kämpft gegen die Hochpreis-Insel Schweiz

Die Fair-Preis-Initiative verlangt, dass der Bund dafür sorgt, dass Schweizer Firmen Waren und Dienstleistungen im Ausland einkaufen können, wenn diese im Inland nur zu überrissenen Preisen erhältlich sind. Preisabsprachen und Lieferbeschränkungen sind zwar eigentlich schon heute verboten, aber nur bei Multis, welche den Markt beherrschen. Neu sollen auch kleinere Firmen den Markt nicht mehr abschotten dürfen.

Importprodukte kosten in der Schweiz teilweise bis zu 70 Prozent mehr als im Ausland. Gemäss den Initianten sind die höheren Schweizer Lohn-, Infrastruktur- und Mietkosten nur zu einem geringen Teil dafür verantwortlich. Vielmehr nutzten ausländische Lieferanten ihre Marktmacht aus: «Sie halten die Preise in der Schweiz künstlich hoch und schöpfen Kaufkraft gezielt ab», sagt Prisca Birrer-Heimo (57), Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS). Leidtragende seien die Schweizer Konsumenten und KMU, aber auch staatliche Institutionen wie Schulen, Universitäten oder Spitäler.

Wir zahlen bis zu 70 Prozent mehr

Als Beispiele für Abzockerei nennen die Initianten Konsumartikel wie Kleider, Bücher, Zeitschriften oder Spielzeug. Für Kosmetikartikel bezahlten Schweizer Konsumenten rund 70 Prozent mehr als deutsche, obwohl die Mehrwertsteuer in der Schweiz 11 Prozentpunkte tiefer ist als in Deutschland. Aber auch Spitäler, Industriefirmen und Universitäten werden gemäss den Initianten benachteiligt. Sie müssten Produkte oftmals beim offiziellen Importeur beziehen, welcher faktisch Monopolpreise verlangt. Auch Software und Updates seien in der Schweiz oft teurer als im Ausland.

Hinter der Fair-Preis-Initiative stehen neben der Schweizerischen Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), der KMU-Industrieverband Swissmechanic sowie die Touristikverbände Gastro- und Hotelleriesuisse. Letztere betonen, sie wollten den Agrarschutz für die Schweizer Landwirtschaft nicht aufheben. An den hohen Lebensmittelpreisen in der Schweiz dürfte die Initiative also nichts ändern.