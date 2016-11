Vermögensstatistik: Multimillionäre nehmen in der Schweiz zu

Vermögensstatistik Immer mehr Multimillionäre in der Schweiz

Die Zahl der Multimillionäre in der Schweiz wächst kräftig. Versteuerten 2010 knapp 10'500 Personen ein Vermögen von mehr als zehn Millionen Franken, so waren es drei Jahre später fast 2800 mehr - ein Plus von 26 Prozent.