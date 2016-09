Verkäuferinnen im Detailhandel leiden unter miesen Löhnen, Mobbing und Dauer-Druck :  Wer sich wehrt, wird abserviert

Im Detailhandel wird mit harten Bandagen gekämpft. Ausbaden müssen das oft die Angestellten. Das zeigen die Beispiele der Swarovski-Verkäuferinnen Viktoria Harmath (39) und Selina Zheng (23), die trotz guter Zeugnisse verwarnt und dann entlassen wurden (BLICK berichtete). Und das zeigen Dutzende Mails von Betroffenen, die sich auf der Redaktion gemeldet haben. Sie haben eines gemein: Alle arbeiten sie bei grossen Schweizer Detailhändlern. Sie beklagen sich über Mobbing, schlechte Arbeitsbedingungen, tiefe Löhne oder ungerechtfertigte Kündigungen.

Ein bekanntes Problem

Natalie Imboden (46) von der Gewerkschaft Unia erfährt aus erster Hand von den Zuständen an der Verkaufsfront: «Der Detailhandel allgemein ist in Sachen Arbeitsbedingungen und Löhne eine problematische Branche. In der Schmuck- und Modebranche ist die Lage noch prekärer», sagt sie. Dass man vom Arbeitgeber im Verkaufsraum auf Figurprobleme angesprochen wird, wie dies Viktoria Harmath in der Swarovski-Boutique im Jelmoli an der Zürcher Bahnhofstrasse passiert ist («Dein Bauch ist so dick geworden!»), gehe gar nicht. «Das ist ein krasser Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.»

Denn: «Äusserlichkeiten sind nicht Gegenstand eines Arbeitsvertrags», sagt die Gewerkschafterin. Die Masche ist immer die gleiche: Viele Läden stellen primär junge Berufseinsteigerinnen ein. «Sie haben keine Erfahrung und sind froh, einen Job zu haben. Und deshalb bereit, zu einem tiefen Lohn zu arbeiten», so Imboden. Es brauche sehr viel, bis sie sich gegen die schlechten Arbeitsbedingungen wehren. «Tun sie das, werden sie entlassen. Und durch neue, junge Angestellte ersetzt.»

Das Geschäft ist knallhart. Entsprechend hoch ist die Fluktuation. Viele Verkäuferinnen würden den Absprung aus der Branche nicht schaffen. «Sie geraten in eine Endlosspirale», sagt Gewerkschafterin Imboden. Betroffenen rät sie, sich zu wehren.

«Sie sollen sich Hilfe bei einer Gewerkschaft holen. Oder den Gang an die Öffentlichkeit wagen. Vor schlechter Presse haben die Label am meisten Respekt», erklärt Imboden.