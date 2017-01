Venezuela Militär in Venezuela vermisst einen Helikopter mit 13 Insassen

Caracas – In Venezuela wird ein Militärhelikopter mit 13 Insassen vermisst. Der Kontakt mit der Maschine vom Typ MI-17 brach bei einem Flug bereits am Freitag ab, wie das venezolanische Verteidigungsministerium am Montag mitteilte.