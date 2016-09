UPS und Fedex haben Angst vor Galaxy Note 7 :  Nur Schweizer Post transportiert explosive Handys

Explosive Fracht: Nachdem das neue Galaxy Note 7 ein paar mal in die Luft ging, musste Samsung sein neuestes Smartphone zurückrufen. Nur: Irgendjemand muss es nun transportieren.

Und da kommt die Schweizerische Post ins Spiel: Das Verschicken von Feuerwerkskörpern ist zum Beispiel streng verboten, Rücksendungen mit dem explosionsgefährdeten Samsung-Handy nehmen Pöstler aber an.

«Bei uns gibt es kein Transport-Verbot», sagte ein Post-Sprecher auf Anfrage gegenüber der «Handelszeitung». Zwischenfälle mit einem der schadhaften Geräte habe es laut Sprecher bislang nicht gegeben.

Andere Dienste sind vorsichtiger

Andere Transportunternehmen sind da vorsichtiger: In den USA weigern sich die Paketdienste FedEx und UPS, das gefährliche Handy anzunehmen. Selbst die Deutsche-Post-Tochter DHL sowie der Lieferdienst DPD verschicken keine Sendungen mit dem defekten Galaxy Note 7.

Weltweit wurde schon so einige gefährliche Fracht verschickt – vom Rückruf sind 2,5 Millionen Smartphones betroffen. Samsung erwartet, dass es bis Ende dieser Woche 80 Prozent der Handys in Südkorea ausgetauscht haben wird. In den USA haben Samsung zufolge 60 Prozent der Besitzer ihr Note 7 zurückgegeben. (bsh)