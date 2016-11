Sogar Swisscom gratuliert :  Sunrise hat das beste Netz im Land

Sieben Mal in Folge hatte die Swisscom den Preis für das beste Netz der Schweiz abgeräumt. Damit ist jetzt Schluss: Sunrise gewinnt den Test des Tech-Magazins «Connect» mit «überragender» Leistung.

Besonders bemerkenswert: In einer Pressemitteilung gibts sich der siebenfache Testsieger aus den vergangenen Jahren als fairer Verlierer. «Swisscom gratuliert Sunrise zum Sieg in diesem Jahr», heisst es tatsächlich in der Meldung. Wow! «Wir freuen uns über die Auszeichnung ‹sehr gut›, bedauern aber, nicht zum achten Mal in Folge gewonnen zu haben», sagt Heinz Herren,Technikchef von Swisscom. «Wir wollen unseren Kunden weiterhin das beste Netz bieten und werden dieses auch künftig massiv ausbauen.»

Das Sunrise-Netz überzeugte vor allem beim Telefonieren aus dem Auto in grösseren Städten. Beim Downloaden im Auto und beim Abspielen von Youtube-Videos liegt der Provider ebenfalls vorne.

Knapper fiel das Resultat in anderen Kategorien aus: In kleineren Städten und auf Verbindungsstrassen liegen Sunrise und Swisscom in der Datendisziplin gleichauf.

«Man soll sich bekanntlich nicht selbst loben»

Noch nie kam deshalb so ein freudiges Communiqué aus der Sunrise-Zentrale: «Man soll sich bekanntlich nicht selbst loben», schreibt Sunrise-CEO Olaf Swantee ...und tuts dann natürlich doch. «Aber was unsere Netzwerkabteilung hier erreicht hat, ist einfach grossartig. Dank den kontinuierlichen Investitionen und unserem konsequenten Fokus auf Qualität, haben wir uns nun den ersten Platz erobert. Sunrise hat das beste Mobilfunknetz, nicht zuletzt weil wir auf unsere Kunden hörten, die uns Feedback zum Netz geben.»

Sunrise hat nicht nur gewonnen, sondern mit 951 Punkten (von maximal 1000) ist die Nummer 2 im Schweizer Telekommarkt neuer Rekordhalter. Noch nie in der 23-jährigen «connect»-Netztestgeschichte erreichte ein Mobilfunknetz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz einen so hohen Wert. Das Fachmagazin gab Sunrise deswegen nicht nur die Note «Sehr Gut», sondern «Überragend».

Salt hat sich nicht verbessert

Abgeschlagen, aber immer noch mit dem Prädikat «sehr gut» folgt Salt auf Platz 3. Anders als die anderen beiden Provider habe sich Salt allerdings gegenüber dem Vorjahr aber nicht verbessert.

Trotzdem sei das Resultat von Salt bemerkenswert, schreiben die Autoren. Schliesslich greife das Unternehmen die Konkurrenz mit aggressiven Tarifen an – im Vergleich zu Netzen in anderen Ländern stehe man nach wie vor sehr gut da.

Messlatte in der Schweiz sehr hoch

«Connect» schreibt weiter: «Traditionell liegt die Messlatte im Land der Eidgenossen ohnehin schon extrem hoch – es war in den vergangenen Jahren keine Seltenheit, dass alle drei Netzbetreiber die Note «Sehr Gut» erzielten.»

Besonders beeindruckend sei generell, wie gut die Betreiber bei der Nutzung im Zug abschneiden. Die Ergebnisse seien in diesem Bereich deutlich besser als jene im Ausland. (kst/bö)

